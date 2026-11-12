В Саратове выдали первые разрешения на строительство жилья на месте бывшего аэропорта
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области выдало разрешения на строительство двух 14-этажных жилых домов в микрорайоне Аэропорт на территории бывшего аэропорта «Центральный». Объекты возведут на улице Александра Захарченко, сообщили в ведомстве. Это первые разрешения на жилье в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) закрытого авиаузла.
Параллельно продолжается обустройство дорожной инфраструктуры и магистральных сетей водоснабжения. Министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин уточнил, что помимо жилья предусмотрено создание восьми детских садов, трёх школ, четырёх поликлиник и спортивных объектов.
Аэропорт «Центральный» был закрыт в августе 2019 года после ввода аэропорта «Гагарин». Территория площадью около 195 га в Кировском районе передана под комплексную застройку. Проект рассчитан на 27,5 тыс. жителей со сроком реализации до 2031 года. В 2023 году регион получил 1,5 млрд руб. в рамках федерального «инфраструктурного меню» на подведение коммуникаций. Первым застройщиком в июле 2025 года стало ООО «Дубль» Анатолия Федотова, единственный участник аукциона. При этом подведение сетей сопровождается задержками: сроки исполнения контракта переносились на конец 2026 года, а в отношении подрядных структур возбуждены проверки по заявлениям субподрядчиков.