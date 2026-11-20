Герои этого фильма — беженцы, покинувшие Афганистан после прихода к власти «Талибана». Их настигают болезненные воспоминания — про то, как юношей насильственно разлучили с близкими, как они бежали с помощью контрабандистов, попали в засаду на турецкой границе, как плыли по морю в переполненной лодке. Но сказать, что испытания позади, было бы слишком оптимистично. Только что предложена поправка к швейцарскому законодательству; теперь одиноким, здоровым афганским мужчинам старше 18 лет может грозить депортация на родину. Так что, мирно отдыхая у реки, герои переполнены подавленными страхами. Атмосферу изоляции и неприкаянности усиливают разговоры об опасности лесного пожара, о ней предупреждает смотритель лесопарка; между тем встреченная парнями компания намерена разжечь костер. Дело идет к вечеру. С громким шумом подкатывается робот-уборщик и поднимает рюкзак одного из парней. Их дальнейшая судьба словно повисает в воздухе.