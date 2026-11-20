Во время разговора американский президент скептически высказался о выделении дополнительных миллиардов помощи Украине. По словам одного из собеседников, Дональд Трамп обратил внимание, что во время конфликта «гибнет множество людей», поэтому следует прекратить тратить на это деньги. Он также сообщил европейским лидерам, что Владимир Путин готов к переговорам для достижения мирного соглашения.