Politico: Трамп потребовал от ЕС объяснить траты на военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп задал европейским союзникам резкие вопросы о тратах на военную помощь Украине, сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников. Звонок был сделан с «борта номер один» после встреч с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Господин Трамп связался с Берлином, где собрались участники «коалиции желающих», и спросил, продолжают ли они финансировать военную поддержку Украины.
Во время разговора американский президент скептически высказался о выделении дополнительных миллиардов помощи Украине. По словам одного из собеседников, Дональд Трамп обратил внимание, что во время конфликта «гибнет множество людей», поэтому следует прекратить тратить на это деньги. Он также сообщил европейским лидерам, что Владимир Путин готов к переговорам для достижения мирного соглашения.
Ранее о звонке американского президента сообщал Bloomberg. Дональд Трамп сообщил более чем 30 мировым лидерам, что разговор с Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Китае прошел хорошо, и передал его слова о желании закончить конфликт. Зять президента США Джаред Кушнер по итогам встречи заявил, что господин Трамп верит в достижимость мира на Украине.