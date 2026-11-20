Здание построено из кирпича в 1985 году, состоит из двух складских помещений с качественной отделкой площадью 1 823,1 кв. м и 299,7 кв. м. У него выделенная электрическая мощность 149 кВт, система видеонаблюдения и круглосуточная охрана. Закрытый внутренний двор оборудован парковкой, подъездными путями, зонами погрузки и разгрузки товара.