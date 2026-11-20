На Васильевском острове продают склад с арендаторами за 250 млн рублей
В Санкт-Петербурге на продажу выставлено складское здание общей площадью 2 122 кв. м с арендаторами на земельном участке площадью 1 164 кв. м. Оно находится на 19-й линии Васильевского острова в 1 км от станций метро «Василеостровская» и «Горный институт». Цена лота составляет 250 млн рублей, сообщает Российский аукционный дом (РАД).
Здание построено из кирпича в 1985 году, состоит из двух складских помещений с качественной отделкой площадью 1 823,1 кв. м и 299,7 кв. м. У него выделенная электрическая мощность 149 кВт, система видеонаблюдения и круглосуточная охрана. Закрытый внутренний двор оборудован парковкой, подъездными путями, зонами погрузки и разгрузки товара.
Объект, как сказано на сайте РАД, полностью сдан в аренду и генерирует стабильный денежный поток.
«То обстоятельство, что и здание, и земельный участок находятся в частной собственности, позволит новому владельцу реализовать довольно широкий спектр решений для повышения доходности арендного бизнеса»,— подчеркнула Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж АО «РАД» по Санкт-Петербургу.