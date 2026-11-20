Определенные ограничения уже действуют: с сентября 2025 года «наливайкам» в многоквартирных домах и рядом с ними запрещено продавать спиртное с 23:00 до 11:00. Кафе могут торговать алкоголем до двух часов ночи, но при соблюдении ряда условий. В частности, в зале должно быть не меньше 20 посадочных мест.