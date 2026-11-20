В Ленобласти предложили создать зоны без «наливаек»
В Ленинградской области хотят запретить «наливайки» в шаговой доступности от жилых домов. Комитет экономического развития региона предложил создать вокруг многоквартирных домов специальные зоны, где точки, торгующие алкоголем под видом кафе и баров, работать не смогут, сообщил 47news, сославшись на отчет ведомства.
Определенные ограничения уже действуют: с сентября 2025 года «наливайкам» в многоквартирных домах и рядом с ними запрещено продавать спиртное с 23:00 до 11:00. Кафе могут торговать алкоголем до двух часов ночи, но при соблюдении ряда условий. В частности, в зале должно быть не меньше 20 посадочных мест.
Эффект от ограничений в комитете уже заметили. За первые десять месяцев 2026 года жители подали менее 150 жалоб на шум.
При этом ресторанам в Ленобласти разрешено продавать алкоголь круглосуточно, и даже если при проверке он оказывается больше похож на бар, отказать ему в лицензии не могут.