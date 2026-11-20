В Ленобласти расследуют гибель женщины, чье тело нашли у мусорной площадки
В Тосно задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшем ее смерть. По версии следствия, после конфликта мужчина избил женщину, а затем вынес ее тело из квартиры и оставил возле мусорных контейнеров. Об этом сообщили в СУ СКР по Ленобласти.
Тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 18 ноября 2026 года во дворе одного из домов на улице Ленина в Тосно. По данным правоохранителей, конфликт между гражданкой и ее сожителем произошел в ночь на 18 ноября в квартире того же дома. Во время ссоры гражданин нанес потерпевшей множественные удары. От полученных травм она скончалась.
После этого подозреваемый вынес тело погибшей из квартиры и оставил его возле мусорных контейнеров во дворе, чтобы скрыть следы преступления. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательств.