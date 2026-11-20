Тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 18 ноября 2026 года во дворе одного из домов на улице Ленина в Тосно. По данным правоохранителей, конфликт между гражданкой и ее сожителем произошел в ночь на 18 ноября в квартире того же дома. Во время ссоры гражданин нанес потерпевшей множественные удары. От полученных травм она скончалась.