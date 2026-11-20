Суд установил, что молодой человек за 8 тыс. руб. передал свою карту знакомому. В этом году от неустановленных лиц через счет горожанина прошли незаконные операции на сумму более 870 тыс. рублей. Полученные преступным путем 8 тыс. руб. конфискованы в доход государства.