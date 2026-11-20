Жителю Магнитогорска назначили 160 часов работ за продажу карты
Мировой судья судебного участка Орджоникидзевского района Магнитогорска признал 20-летнего местного жителя виновным в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Его приговорили к 160 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что молодой человек за 8 тыс. руб. передал свою карту знакомому. В этом году от неустановленных лиц через счет горожанина прошли незаконные операции на сумму более 870 тыс. рублей. Полученные преступным путем 8 тыс. руб. конфискованы в доход государства.