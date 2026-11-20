С молотка уйдут 200 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 74 488 рублей каждая. Речь идет о пятой части уставного капитала непубличного АО «РЫНОК». В роли продавца выступает УФК по Ленинградской области. В роли организатора торгов — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Выборгского района.