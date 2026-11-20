Пятую часть акций Выборгского рынка продадут на аукционе 21 декабря
В Ленинградской области на торги выставили 20% акций Выборгского рынка. Начальная цена — 33,8 млн рублей, следует из данных площадки РТС-тендер. Аукцион стартует 21 декабря в 10:00.
С молотка уйдут 200 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 74 488 рублей каждая. Речь идет о пятой части уставного капитала непубличного АО «РЫНОК». В роли продавца выступает УФК по Ленинградской области. В роли организатора торгов — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Выборгского района.
Общество зарегистрировано в Выборге на улице Северный Вал, 2. Его уставный капитал составляет 74,5 млн рублей. Всего была выпущена тысяча акций.