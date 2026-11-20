Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2024 года обвиняемый находился дома и просматривал публикации одного из открытых Telegram-каналов. Под одной из новостей он разместил комментарий, «целью которого было побудить и призвать других лиц к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды».