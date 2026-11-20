В Калининграде будут судить мужчину за комментарий в Telegram
В Московский районный суд Калининграда поступило уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. По версии следствия, мужчина оставил соответствующий комментарий под новостной публикацией в открытом Telegram-канале. Об этом сообщили в Калининградском областном суде.
Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2024 года обвиняемый находился дома и просматривал публикации одного из открытых Telegram-каналов. Под одной из новостей он разместил комментарий, «целью которого было побудить и призвать других лиц к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды».
Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.