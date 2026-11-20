«Газпром» выставил на продажу почти весь пакет акций производителя бытовой техники
«Газпром» выставил на продажу 99,999% акций АО «Газпром бытовые системы», выпускающего газовые плиты и другую бытовую технику. Начальная стоимость пакета составляет 4,8 млрд рублей. Информация о торгах опубликована 19 ноября 2026 года на электронной площадке ГПБ.
На аукцион выставлено 1,88 млрд обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Торги пройдут в открытой форме по комбинированной схеме. Предельная цена установлена на уровне 1,424 млрд рублей. Заявки от участников принимаются до 18 декабря, а сам аукцион назначен на 22 декабря 2026 года.
АО «Газпром бытовые системы» специализируется на производстве газового оборудования и кухонной техники. Согласно презентации компании, холдинг объединяет предприятия в Пермском крае, Владимирской и Краснодарской областях. Продукцию выпускают под брендами Darina, Flama, «Лада Nova» и Tessa. Доля компании на российском рынке стационарных плит, по ее собственным оценкам, составляет 30%, а среди отечественных производителей — 72%.
В холдинг также входит бывший завод Bosch в Стрельне под Санкт-Петербургом. В апреле 2024 года «Газпром бытовые системы» получило во временное управление 100% долей ООО «БСХ Бытовые Приборы». Производственно-логистический комплекс включает фабрики холодильников и стиральных машин. Согласно представленным документам, их мощности составляют 650 тыс. холодильников и 520 тыс. стиральных машин в год.
Проект договора предусматривает внесение покупателем задатка в размере 430 млн рублей с последующим зачетом этой суммы в стоимость акций. Для завершения сделки потребуются директивы правительства, решение совета директоров «Газпрома», специальное указание и решение президента России, а также предварительное согласие ФАС, если оно предусмотрено законодательством.
Если условия договора не будут выполнены в течение шести месяцев после его подписания, он считается расторгнутым. Стороны могут продлить этот срок по взаимному соглашению.