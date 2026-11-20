В холдинг также входит бывший завод Bosch в Стрельне под Санкт-Петербургом. В апреле 2024 года «Газпром бытовые системы» получило во временное управление 100% долей ООО «БСХ Бытовые Приборы». Производственно-логистический комплекс включает фабрики холодильников и стиральных машин. Согласно представленным документам, их мощности составляют 650 тыс. холодильников и 520 тыс. стиральных машин в год.