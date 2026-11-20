Объем экспортных отгрузок пшеницы из Краснодарского края с июля по октябрь 2026 года составил 3,44 млн тонн. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Евгений Овсиенко на международной выставке «ЮгАгро».