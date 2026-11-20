Экспортные отгрузки пшеницы с Кубани сократились в четыре раза
Объем экспортных отгрузок пшеницы из Краснодарского края с июля по октябрь 2026 года составил 3,44 млн тонн. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Евгений Овсиенко на международной выставке «ЮгАгро».
По его словам, в этом году аграрии Кубани собрали около 14 млн тонн зерна и зернобобовых культур. При этом из-за замедления отгрузок сельхозпродукция скапливается у производителей, увеличиваются расходы на хранение и задерживается поступление выручки.
Основные сложности связаны с перевалкой зерна через порты Азово-Черноморского бассейна, на которые традиционно ориентирован экспорт кубанской продукции. По данным Российского зернового союза, в октябре 2026 года через эти порты отгрузили 130 тыс. тонн зерна. За аналогичный месяц прошлого года показатель составлял 5,5 млн тонн.
Для решения проблемы регион использует альтернативные маршруты вывоза продукции. В октябре Краснодарский край включили в федеральный механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Он предусматривает возмещение перевозчикам провозной платы из федерального бюджета при отправке зерна в направлении Северо-Запада, Астраханской области и Дагестана.
По данным РЖД, с августа по октябрь 2026 года из Краснодарского края железнодорожным транспортом отправили около 314 тыс. тонн зерна. Из них 54 тыс. тонн перевезли в направлении Балтийского бассейна.
Евгений Овсиенко отметил, что федеральная поддержка и альтернативные маршруты позволяют расширять возможности вывоза кубанского зерна, однако пока не могут полностью компенсировать ограничения на традиционном южном направлении.
С 12 августа на Кубани действует режим чрезвычайной ситуации из-за скопления сельхозпродукции у аграриев и отсутствия возможностей для ее реализации. Причиной стали нарушения логистики поставок.
По итогам 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края составил $2,26 млрд. В том числе за рубеж поставили около 4,5 млн тонн зерновых культур на $1,06 млрд.