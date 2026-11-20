Стала известна сумма взяток, инкриминируемая экс-главе минприроды Прикамья
Бывший министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович и экс-начальник управления лесопользования Евгений Попляков обвиняются в получении через посредника от руководителей нескольких коммерческих организаций взяток на сумму более 49 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее стало известно, что господин Беланович заочно арестован в рамках дела о получении взятки в крупном размере (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Бывший министр объявлен в федеральный и межгосударственный розыски. Господин Попляков задержан, по ходатайству следствия судом заключен под стражу.
По данным «Ъ-Прикамье», как считает следствие, Евгений Попляков за 8 млн руб. обещал решить вопрос о передаче участка леса, под которым находится месторождение золота в Красновишерском округе. Как говорят знакомые с ситуацией источники, якобы господин Попляков стал сотрудничать со следствием и сообщил, что часть денег предназначалась господину Белановичу.
Сам Дмитрий Беланович якобы выехал за рубеж и был объявлен в розыск. В должности руководителя министерства природных ресурсов он проработал с ноября 2020 года по 9 октября 2026 года.