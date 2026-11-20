Бывший министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович и экс-начальник управления лесопользования Евгений Попляков обвиняются в получении через посредника от руководителей нескольких коммерческих организаций взяток на сумму более 49 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее стало известно, что господин Беланович заочно арестован в рамках дела о получении взятки в крупном размере (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).