В Прикамье пять компаний уличены в занятии нелегальной финансовой деятельностью
С января по сентябрь 2026 года Банк России внес пять организаций из Пермского края в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России. За девять месяцев прошлого года в список были добавлены девять таких компаний из Пермского края.
Четыре компании незаконно выдавали займы населению, в деятельности пятой были обнаружены признаки финансовой пирамиды. Организации маскировались под сберегательный потребительский кооператив, микрофинансовую и лизинговую компании, а также комиссионный магазин. Они действовали вне правового поля и не имели соответствующего разрешения Банка России.