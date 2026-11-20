С января по сентябрь 2026 года Банк России внес пять организаций из Пермского края в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России. За девять месяцев прошлого года в список были добавлены девять таких компаний из Пермского края.