В Татарстане могу начать субсидировать операторов связи на трассах А-295 и Р-241
Операторам планируют возмещать расходы на подключение базовых станций к электросетям
В Татарстане планируют предоставлять операторам связи субсидии для обеспечения мобильной связью участков трасс А-295 и Р-241 на территории республики. Это следует из проекта постановления кабмина, проходящего антикоррупционную экспертизу.
Из бюджета предлагают компенсировать фактически понесенные и документально подтвержденные расходы на подключение базовых станций к электросетям. Размер выплаты будут рассчитывать исходя из платы за технологическое присоединение. Проводить отбор получателей субсидий будет Минцифры Татарстана.
Результатом поддержки должно стать покрытие участков дорог связью стандарта LTE. В перечень на 2026 год включены три участка, на 2027 год — еще пять. Условием получения субсидии станет возможность использования создаваемой инфраструктуры как минимум тремя операторами связи.