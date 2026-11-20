Уральца обвинили в реабилитации нацизма из-за видео с баннером ветерана ВОВ
В Свердловской области будут судить 18-летнего жителя Артемовского, обвиняемого в реабилитации нацизма. По версии следствия, он опубликовал в Telegram видеозапись с баннером, посвященным участнику Великой Отечественной войны, сопроводив ее негативными высказываниями, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, утром 2 сентября обвиняемый, находясь в общественном транспорте, снял на видео баннер на одном из жилых домов. Во время съемки он выразил негативное отношение к заснятому объекту, после чего разместил запись в общедоступном чате Telegram.
«Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и ГУ МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, проверка показаний на месте, допрошен ряд свидетелей и обвиняемый, проведены психолого-психиатрическая и психолого-лингвистическая судебные экспертизы»,— сообщили в СКР.
Молодому человеку предъявили обвинение в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.