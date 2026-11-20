В ближайшие дни жителей Челябинска ждут открытие ледового сезона с призером Олимпийских игр Ольгой Фаткулиной, ночная экскурсия по сосновому бору, совместное выступление флагманов уральского хип-хопа АК-47 и «Триагрутрики», а также концерт Шуры с главными поп-хитами девяностых. В филармонической программе — вечер фортепианных фантазий пианиста Петра Лаула. В театральной афише — тургеневская классика в Молодежном театре, биографическая рок-история и открытая читка современной пьесы. Кинопрограмма недели включает ночной марафон шедевров Хаяо Миядзаки, роуд-муви Дэвида Линча на большом экране и показ культового «Шрека».

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