До курорта можно будет добраться за один час 50 минут: на электропоезде до Миасса и на автобусе до «Солнечной долины». В 8:45 — отправление от пригородного железнодорожного вокзала Челябинск, в 10:35 — прибытие в «Солнечную долину». В этот же день в 16:20 — обратный трансфер из «Солнечной долины», в 18:35 — прибытие на пригородный вокзал Челябинск. Маршрут действует по выходным и праздничным дням.