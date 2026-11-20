По версии следствия, вечером 23 мая этого года на территории кислородно-конвертерного цеха машинистка поднимала краном крышку сталевоза весом около 5 т, закрепленную с нарушением правил строповки. Из-за смещения центра тяжести строп начал скользить по крюку, крышка приняла вертикальное положение. Сотрудница все равно продолжила работу, и в итоге один конец стропа соскользнул со шплинта, а крышка упала на подручного, находившегося на краю сталевоза. Коллега машинистки упал и получил травмы головы и тела.