В Магнитогорске машинистку ждет суд за травмирование коллеги по неосторожности
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летней машинистки мостового крана местной компании. Ее обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, вечером 23 мая этого года на территории кислородно-конвертерного цеха машинистка поднимала краном крышку сталевоза весом около 5 т, закрепленную с нарушением правил строповки. Из-за смещения центра тяжести строп начал скользить по крюку, крышка приняла вертикальное положение. Сотрудница все равно продолжила работу, и в итоге один конец стропа соскользнул со шплинта, а крышка упала на подручного, находившегося на краю сталевоза. Коллега машинистки упал и получил травмы головы и тела.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.