Николай Петров начал службу в органах Госавтоинспекции в 1980 году после окончания автотракторного факультета Челябинского политехнического института (ЧПИ). Работал в областном управлении, затем в Тракторозаводском отделении ГАИ, а в 1985 году возглавил группу технического надзора ГАИ УВД Челябгорисполкома. В 1989 году был назначен начальником ГАИ Калининского района, с 1995 года занимал должность заместителя начальника ГАИ УВД Челябинска.