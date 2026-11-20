В Челябинске скончался бывший начальник ГАИ города Николай Петров
Подполковнику милиции в отставке было 73 года
В Челябинске 19 ноября на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший начальник городского отдела ГАИ-ГИБДД УВД подполковник милиции в отставке Николай Петров. Об этом изданию «Ъ-Южный Урал» сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.
Николай Петров начал службу в органах Госавтоинспекции в 1980 году после окончания автотракторного факультета Челябинского политехнического института (ЧПИ). Работал в областном управлении, затем в Тракторозаводском отделении ГАИ, а в 1985 году возглавил группу технического надзора ГАИ УВД Челябгорисполкома. В 1989 году был назначен начальником ГАИ Калининского района, с 1995 года занимал должность заместителя начальника ГАИ УВД Челябинска.
С 1997 по 2002 год господин Петров руководил отделом ГАИ-ГИБДД УВД Челябинска. На этом посту он принял решение о перекрытии сквозного движения автотранспорта по участке улицы Кирова, что позволило создать главную пешеходную улицу города — челябинскую «Кировку». Кроме того, он вел авторскую просветительскую рубрику «Куда катимся?» в газете «Вечерний Челябинск» и инициировал проведение общегородских профилактических акций «Вежливый водитель» и «Внимание: пешеход!».
Сотрудники городской Госавтоинспекции выразили соболезнования родным и близким Николая Петрова.