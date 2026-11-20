Работодатель в Ярославской области выплатит миллион матери погибшего рабочего
Ярославский районный суд взыскал с работодателя 1 млн руб. в пользу матери 23-летнего рабочего, погибшего от удара током при исполнении трудовых обязанностей. Решение вступило в законную силу после рассмотрения дела в апелляционной инстанции, сообщила прокуратура Ярославской области.
Молодой человек работал монтажником стальных и железобетонных конструкций в организации, занимавшейся строительством инженерных коммуникаций. В ноябре 2024 года во время реконструкции выпуска сточных вод он использовал погружной насос с поврежденным электрическим кабелем и получил смертельный удар током.
Согласно заключению государственного инспектора труда, причиной несчастного случая стало использование неисправного оборудования. Прокуратура указала на нарушение работодателем требований охраны труда.
Иск о взыскании компенсации морального вреда прокурор подал в интересах матери погибшего, потерявшей единственного сына. Суд удовлетворил требования и взыскал с организации 1 млн руб.