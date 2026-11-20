Молодой человек работал монтажником стальных и железобетонных конструкций в организации, занимавшейся строительством инженерных коммуникаций. В ноябре 2024 года во время реконструкции выпуска сточных вод он использовал погружной насос с поврежденным электрическим кабелем и получил смертельный удар током.