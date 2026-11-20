Законом предполагается повышение с 1 января 2027 года суммы сбора для легковых автомобилей с мощностью двигателя 100–150 лошадиных сил (73,55–110,33 кВт) на 5 руб. Если сейчас за одну лошадиную силу взимается по 30 руб., с нового года будет 35 руб. «При действующих в настоящее время ставках сумма транспортного налога на один автомобиль данной категории составляет в среднем около 3305 руб. в год. При увеличении ставки до 35 на 1 л. с. сумма налога в среднем составит 3855 руб. и увеличится на 550 руб. на одно транспортное средство. В зависимости от мощности автомобиля рост налоговой нагрузки может составить от 500 до 750 руб. в год»,— отметил господин Мельниченко в пояснительной записке.