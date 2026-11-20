Транспортный налог увеличили в Пензенской области на 500-1000 рублей в год
ФНС ждет 3,2 млн дополнительных поступлений в 2027 году и 109,6 млн в 2028 году
Впервые за 11 лет в Пензенской области увеличат транспортный налог. Соответствующий законопроект одобрили депутаты регионального Законодательного собрания. Документ внес на рассмотрение губернатор Олег Мельниченко, которому теперь предстоит его подписать.
Законом предполагается повышение с 1 января 2027 года суммы сбора для легковых автомобилей с мощностью двигателя 100–150 лошадиных сил (73,55–110,33 кВт) на 5 руб. Если сейчас за одну лошадиную силу взимается по 30 руб., с нового года будет 35 руб. «При действующих в настоящее время ставках сумма транспортного налога на один автомобиль данной категории составляет в среднем около 3305 руб. в год. При увеличении ставки до 35 на 1 л. с. сумма налога в среднем составит 3855 руб. и увеличится на 550 руб. на одно транспортное средство. В зависимости от мощности автомобиля рост налоговой нагрузки может составить от 500 до 750 руб. в год»,— отметил господин Мельниченко в пояснительной записке.
Для машин с двигателями мощностью 150–200 лошадиных сил (110,33–147,1 кВт) рост составил также 5 руб.— 50 руб. вместо 45 руб. «При действующих на сегодняшний день ставках сумма налога на один автомобиль в среднем составляет около 6850 руб. в год. При увеличении ставки до 50 руб. на 1 л. с. сумма налога составит 7610 руб. и увеличится на 760 руб. на одно транспортное средство. В зависимости от мощности автомобиля рост налоговой нагрузки может составить от 750 до 1000 руб. в год»,— уточнил губернатор.
В пояснительной записке говорится, что в последний раз транспортный налог увеличили в Пензенской области в 2015 году. За указанный период «индекс потребительских цен вырос более чем в два раза (202,6%)». Среди причин увеличения сборов власти назвали: рост благосостояния населения и числа личных авто, а следовательно и рост расходов на содержание, ремонт и строительство дорог. «Средства, поступающие от уплаты транспортного налога как физических, так и юридических лиц, в полном объеме зачисляются в дорожный фонд Пензенской области»,— уточняется в документе.
Автор законопроекта ссылается на изучение ситуации в других регионах Приволжского федерального округа. Так, ставки выше, чем в Пензенской области, установлены в Саратовской, Самарской, Нижегородской областях, Республиках Марий Эл, Татарстан, Башкортостан и Пермском крае.
УФНС Пензенской области дало прогноз по увеличению налоговых поступлений. Предполагается, что рост транспортной ставки принесет региональному бюджету дополнительные 3,2 млн руб. в 2027 году и 109,6 млн руб. в 2028-м. «Дополнительные налоговые поступления в бюджет области помогут в решении все более остро встающих дорожно-транспортных проблем и позволят обеспечить финансирование мероприятий по организации дорожного движения»,— объяснил глава региона.