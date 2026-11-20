На реконструкцию станцию «Парк Победы» закрыли 29 июня 2025 года. Работы планировали завершить к августу или декабрю 2027 года. В начале нынешнего года стало известно, что проект отправили на корректировку. Это произошло из-за пожеланий ветеранских организаций, которые потребовали сделать облик вестибюля более монументальным.