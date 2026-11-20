В Смольном анонсировали возобновление реконструкции станции метро «Парк Победы»
Реконструкция станции метро «Парк Победы» возобновится после завершения проектно-изыскательских работ по корректировке проектной документации. Об этом сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.
В сообщении ведомства указан плановый срок окончания проектно-изыскательских работ. Их должны завершить к 5 апреля 2027 года.
«По результатам завершения проектно-изыскательских работ по корректировке проектной документации работы по объекту будут возобновлены и будет определен ориентировочный срок завершения работ»,— отметили в комитете.
На реконструкцию станцию «Парк Победы» закрыли 29 июня 2025 года. Работы планировали завершить к августу или декабрю 2027 года. В начале нынешнего года стало известно, что проект отправили на корректировку. Это произошло из-за пожеланий ветеранских организаций, которые потребовали сделать облик вестибюля более монументальным.