Объем рынка электронных книг по итогам года достигнет 24,4 млрд рублей
Рынок цифровых книг в первом полугодии вырос на 10%, до 11,7 млрд руб., рассказал гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев в рамках Московской международной книжной ярмарки. Он уточнил, что динамика роста рынка замедляется. Драйвером остаются текстовые книги — во многом благодаря самиздату — при снижении темпов роста аудио, уточнил топ-менеджер. В целом по итогам первого полугодия «Литрес» занял долю в 43%, «Яндекс Книги» — 19%, «Литнет» — 14%, «Литмаркет» — 12%, «Кион Строки» — 1%.
Сергей Анурьев
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Среди основных изменений и вызовов на рынке цифровых книг Сергей Анурьев называет ограничения интернета и возможности оплаты через AppStore, «белые списки», законодательные ограничения по контенту и VPN.
«На рынке очень много бесплатного и условно бесплатного контента, доступного в подписных сервисах, стоимость и ценность книги упала»,— добавил господин Анурьев. По его словам, дальнейший рост рынка все больше зависит не от притока новых пользователей, а от роста частоты потребления и среднего чека (переход к модели онлайн-кинотеатров), новых способов монетизации аудитории (донаты, услуги авторам, рекламная модель и другое), новых форматов контента (на стыке музыки и книг). Он прогнозирует, что по итогам года рынок вырастет на 11%, до 24,4 млрд руб.
Замедление означает, что прежняя модель расширения аудитории уже не дает прежнего эффекта: дальнейший рост должен обеспечиваться более частым потреблением цифровых книг и большей выручкой от уже привлеченных пользователей. В 2020 году книжным сервисам не удалось монетизировать большую часть новой аудитории, пришедшей во время самоизоляции, поэтому одного увеличения числа пользователей недостаточно.
На темпы влияет и эффект высокой базы: в первом квартале 2025 года замедление связывали с сильными результатами предыдущего года. Еще в 2021 году сокращение темпов считали закономерным следствием того, что в начале 2000-х рынок рос практически с нуля и показывал экспоненциальную динамику.
Повышать средний чек рынку трудно. В 2025 году средняя цена книги с учетом скидок на «Литресе» составляла 237,73 руб. для электронных и 289,58 руб. для аудиокниг, а с начала 2026 года выросла лишь примерно на 6 и 10 руб. соответственно; одновременно подписная модель ограничивает массовые продажи дороже 399 руб., а прямые продажи авторов через собственные каналы, например Telegram, создают дополнительное давление на цены.