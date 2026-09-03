Объем рынка электронных книг по итогам года достигнет 24,4 млрд рублей

Рынок цифровых книг в первом полугодии вырос на 10%, до 11,7 млрд руб., рассказал гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев в рамках Московской международной книжной ярмарки. Он уточнил, что динамика роста рынка замедляется. Драйвером остаются текстовые книги — во многом благодаря самиздату — при снижении темпов роста аудио, уточнил топ-менеджер. В целом по итогам первого полугодия «Литрес» занял долю в 43%, «Яндекс Книги» — 19%, «Литнет» — 14%, «Литмаркет» — 12%, «Кион Строки» — 1%.

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Сергей Анурьев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Среди основных изменений и вызовов на рынке цифровых книг Сергей Анурьев называет ограничения интернета и возможности оплаты через AppStore, «белые списки», законодательные ограничения по контенту и VPN.

«На рынке очень много бесплатного и условно бесплатного контента, доступного в подписных сервисах, стоимость и ценность книги упала»,— добавил господин Анурьев. По его словам, дальнейший рост рынка все больше зависит не от притока новых пользователей, а от роста частоты потребления и среднего чека (переход к модели онлайн-кинотеатров), новых способов монетизации аудитории (донаты, услуги авторам, рекламная модель и другое), новых форматов контента (на стыке музыки и книг). Он прогнозирует, что по итогам года рынок вырастет на 11%, до 24,4 млрд руб.

Юлия Юрасова