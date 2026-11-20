Закон также запрещает розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции в помещениях организаций детского отдыха и областных учреждений соцобслуживания, в культовых зданиях, на пляжах и в других зонах отдыха у водоемов, а также в местах проведения официальных спортивных соревнований на время их проведения.