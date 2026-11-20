В Ярославской области запретят розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года
Ярославская областная дума приняла закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них. Документ, внесенный губернатором Михаилом Евраевым, депутаты одобрили сразу в двух чтениях на заседании регионального парламента 20 ноября.
Запрет вступит в силу с 1 марта 2027 года. В ходе обсуждения депутаты предложили разработать дополнительные меры против нелегальной торговли такой продукцией. По итогам заседания принято решение направить протокольное поручение правительству области и органам МВД для подготовки комплекса мер по пресечению ее распространения в обход запрета.
Кроме того, профильному комитету по законодательству поручили подготовить поправки в региональный административный кодекс, устанавливающие ответственность за нарушение нового закона.
Закон также запрещает розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции в помещениях организаций детского отдыха и областных учреждений соцобслуживания, в культовых зданиях, на пляжах и в других зонах отдыха у водоемов, а также в местах проведения официальных спортивных соревнований на время их проведения.
За принятие документа в целом проголосовали 40 депутатов, против и воздержавшихся не было.