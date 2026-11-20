Жительница Ярославской области выплатит 367 тысяч рублей жертве мошенников
Любимский райсуд взыскал 367 тыс. руб. с жительницы Ярославской области, на банковский счет которой поступили деньги потерпевшей по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Истец из Омской области рассказала, что намеревалась инвестировать деньги и по указанию неизвестных собеседников в Skype перевела 367 тыс. руб. на счет ответчицы. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд с требованием вернуть средства.
Ответчица заявила, что сама попалась на предложение инвестировать деньги, которое получила через планшет. Она сообщила неизвестным свои персональные данные и номера банковских карт. После этого на ее счет стали поступать переводы от посторонних людей. По словам женщины, деньгами она не распоряжалась — средства исчезали со счета без ее участия. Позже она также обратилась в полицию.
Суд установил, что договорных отношений между женщинами не было, а законных оснований для получения денег у ответчицы не имелось. Иск удовлетворили: с жительницы Любимского района взыскали 367 тыс. руб. неосновательного обогащения и судебные расходы.
Решение суда не вступило в законную силу.