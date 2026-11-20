Ответчица заявила, что сама попалась на предложение инвестировать деньги, которое получила через планшет. Она сообщила неизвестным свои персональные данные и номера банковских карт. После этого на ее счет стали поступать переводы от посторонних людей. По словам женщины, деньгами она не распоряжалась — средства исчезали со счета без ее участия. Позже она также обратилась в полицию.