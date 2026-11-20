Нижегородские власти обменяют участки на завершение государственных долгостроев
Минимущества Нижегородской области опубликовало проект поправок к областному закону о регулировании земельных отношений, которые позволят предоставить девелоперам земельные участки в аренду без торгов в обмен на завершение государственных и муниципальных долгостроев. Такие проекты будут признавать масштабными инвестиционными, следует из документа.
По условиям льготы инвестор сможет получить участок без торгов в муниципалитете, в котором достраивает незавершенный объект. Затраты на строительство должны быть более двух третей рыночной стоимости земельного участка, на который претендует девелопер. Если стоимость земли значительно превысит инвестиции, застройщик должен возместить разницу в областной бюджет.