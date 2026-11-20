По условиям льготы инвестор сможет получить участок без торгов в муниципалитете, в котором достраивает незавершенный объект. Затраты на строительство должны быть более двух третей рыночной стоимости земельного участка, на который претендует девелопер. Если стоимость земли значительно превысит инвестиции, застройщик должен возместить разницу в областной бюджет.