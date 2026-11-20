В Чувашии на директора школы завели дело после травмы ученика
Прокуратура Чебоксарского района возбудила административное дело в отношении директора Абашевской средней школы за несообщение о травме ученика. Об этом сообщила прокуратура Чувашии.
По данным проверки, в октябре 2026 года школьники во время перемены играли и толкались, в результате чего разбили стекло. Один из учеников поранился осколком и получил легкую травму.
Администрация школы знала о происшествии, но не передала информацию в прокуратуру, полицию и медицинское учреждение.
Дело возбуждено по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений) и направлено в суд для рассмотрения по существу. Директору школы грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей.