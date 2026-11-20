Самарская губернская дума приняла в первом чтении бюджет на 2027–2029 годы
Его дефицит составит 11,3 млрд рублей
В Самаре принят в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Его поддержали депутаты Самарской губернской думы.
Согласно документу, доходы областного бюджета на 2027 год утверждены в объеме 309,4 млрд рублей, расходы — 320,7 млрд рублей, дефицит — 11,3 млрд рублей.
На 2028 год параметры бюджета определены следующим образом: доходы — 324,9 млрд рублей, расходы — 326,9 млрд рублей (в том числе условно утверждённые расходы — 38,6 млрд рублей), дефицит — 2 млрд рублей.
При этом региональный бюджет на 2029 год сбалансирован: доходы и расходы составят по 342,3 млрд рублей, дефицит не предусмотрен. Объем условно утвержденных расходов на 2029 год составит 57,2 млрд рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области установлен на 1 января 2028 года в сумме 92 млрд рублей, на 1 января 2029 года — 92,2 млрд рублей, на 1 января 2030 года — 92,1 млрд рублей. Предел долга по государственным гарантиям на все три года — 0 рублей.
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в Самарской области запланированы в 2027 году в размере 17,3 млрд рублей, в 2028 году — 10,6 млрд рублей, в 2029 году — 10,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм утвержден на 2027 год в сумме 249,6 млрд рублей, на 2028 год — 242,9 млрд рублей, на 2029 год — 239,3 млрд рублей.
Доля программных расходов в 2027 году должна составить не менее 75%, в 2028–2029 годах — не менее 80% без учета условно утвержденных расходов.
Резервный фонд правительства Самарской области на 2027 год утвержден в размере 3,5 млрд рублей, на 2028 и 2029 годы — по 3,6 млрд рублей. Объем дорожного фонда региона запланирован на 2027 год в сумме 27,9 млрд рублей, на 2028 год — 28,7 млрд рублей, на 2029 год — 28,7 млрд рублей.
Безвозмездные поступления в доход областного бюджета на 2027 год утверждены в сумме 81,1 млн рублей: все они представляют собой межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ. Средства направляются на дополнительное финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий, в том числе министерству природных ресурсов и экологии Самарской области и комитету ЗАГС.
Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла в 2027–2029 годах будут зачисляться в областной бюджет по нормативу 90%, остальное распределяется между муниципалитетами. Часть прибыли государственных унитарных предприятий региона, перечисляемая в областной бюджет в 2027 году (в том числе по итогам 2026 года), установлена в размере 50%.