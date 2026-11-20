Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в Самарской области запланированы в 2027 году в размере 17,3 млрд рублей, в 2028 году — 10,6 млрд рублей, в 2029 году — 10,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм утвержден на 2027 год в сумме 249,6 млрд рублей, на 2028 год — 242,9 млрд рублей, на 2029 год — 239,3 млрд рублей.