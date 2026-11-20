Первый приговор Ирине Чирковой был вынесен Ленинским судом Перми в июле 2025 года. Ее признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн руб. от предпринимателя Сергея Микова. За эти деньги госпожа Чиркова оказывала общее покровительство в приемке объектов, которые строила компания взяткодателя. Сама фигурантка факт получения денег не отрицала, но утверждала, что брала их взаймы на покупку квартиры, поскольку прежней лишилась из-за микрозаймов сестры. В ходе прений гособвинение предлагало назначить ей наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 54,5 млн руб. В итоге суд приговорил обвиняемую к шести годам и штрафу 27,5 млн руб.