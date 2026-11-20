В Казани больницы укомплектованы врачами на 84%
Городу не хватает терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов неврологов и офтальмологов
Укомплектованность больниц Казани врачами составляет 84%, средним медицинским персоналом — 87%. В них работают 4,3 тыс. врачей и 8,1 тыс. специалистов среднего звена. Об этом на XI сессии Казгордумы сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.
За девять месяцев в город прибыли 112 врачей. При этом сохраняется потребность в терапевтах, педиатрах, акушерах-гинекологах, неврологах и офтальмологах.
Среди причин ухода сотрудников господин Ахмадиев назвал высокую нагрузку, переработки, сбои в медицинской информационной системе и избыточную отчетность. Для привлечения специалистов в Казани обучают кадровые службы медорганизаций, проводят профориентационную работу со школьниками и размещают вакансии в кадровом центре.
В качестве дополнительных мер поддержки он предложил компенсировать врачам аренду жилья и предоставлять гранты. Также, по его мнению, необходимо улучшить техническое оснащение и условия работы, сократить объем отчетности.
Ранее в проекте изменений республиканской программы «Охрана материнства и детства» сообщалось, что медицинским организациям Татарстана не хватает 1,4 тыс. врачей, в том числе 68 педиатров и 28 акушеров-гинекологов.