Потребуются ли вложения из областного бюджета, пока неизвестно — проектирование продолжается. О временном переезде «Шинника» губернатор Михаил Евраев сообщил в июле. Стадион в Ростове Великом планируют привести в соответствие с требованиями Первой лиги. Для увеличения числа зрительских мест установят быстровозводимые трибуны. В сентябре господин Евраев говорил, что основные расходы возьмет на себя инвестор, а 100 млн руб. выделят из федерального бюджета.