ПСБ планирует вложить 600 млн в реконструкцию временного стадиона для «Шинника»
ПСБ планирует вложить 600 млн руб. в реконструкцию стадиона «Спартак» в Ростове Великом, где ярославский «Шинник» будет проводить домашние матчи на время строительства новой арены. Об этом сообщил министр финансов Ярославской области Алексей Долгов на заседании областной думы 20 ноября при обсуждении налоговых льгот.
Потребуются ли вложения из областного бюджета, пока неизвестно — проектирование продолжается. О временном переезде «Шинника» губернатор Михаил Евраев сообщил в июле. Стадион в Ростове Великом планируют привести в соответствие с требованиями Первой лиги. Для увеличения числа зрительских мест установят быстровозводимые трибуны. В сентябре господин Евраев говорил, что основные расходы возьмет на себя инвестор, а 100 млн руб. выделят из федерального бюджета.
Строительство новой арены «Шинника» в Ярославле министр финансов предварительно оценил примерно в 10 млрд руб. Данные Алексей Долгов озвучил при обсуждении льготы по налогу на имущество для НКО, которая займется реконструкцией стадиона в Ярославле. Депутаты проголосовали за ее предоставление.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», новый стадион на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2030 году на месте действующей арены на площади Труда. Проект стадиона и штаб-квартиры ПСБ банк рассчитывает представить в начале 2027 года.