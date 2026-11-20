Жителю Перми выплатили 4,2 млн рублей за дефекты при строительстве дома
В Пермском крае завершено исполнительное производство по делу о некачественном строительстве жилого дома. Судебные приставы добились выплаты компенсации в размере свыше 4,2 млн руб. в пользу владельца недвижимости, построенной с нарушениями строительных норм. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью.
Конфликт между заказчиком и индивидуальным предпринимателем возник после возведения жилого дома с гаражом площадью около 250 кв. м. Подрядчик сорвал сроки сдачи объекта, а после завершения работ в здании появились вертикальные и наклонные трещины, потрескались штукатурка и стяжка пола. Для установления причин повреждений была проведена строительно-техническая экспертиза. Специалисты выявили ряд нарушений: подрядчик не обустроил армопояс в верхней части кладки стен, необходимый для распределения нагрузки от кровли, а перемычки над оконными и дверными проемами не соответствовали проекту. По мнению экспертов, совокупность этих дефектов поставила под угрозу эксплуатационную надежность здания.
В итоге суд обязал предпринимателя выплатить средства на устранение дефектов, компенсировать моральный вред, а также начислил штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. На сегодняшний день вся сумма выплачена в полном объеме.