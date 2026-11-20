Конфликт между заказчиком и индивидуальным предпринимателем возник после возведения жилого дома с гаражом площадью около 250 кв. м. Подрядчик сорвал сроки сдачи объекта, а после завершения работ в здании появились вертикальные и наклонные трещины, потрескались штукатурка и стяжка пола. Для установления причин повреждений была проведена строительно-техническая экспертиза. Специалисты выявили ряд нарушений: подрядчик не обустроил армопояс в верхней части кладки стен, необходимый для распределения нагрузки от кровли, а перемычки над оконными и дверными проемами не соответствовали проекту. По мнению экспертов, совокупность этих дефектов поставила под угрозу эксплуатационную надежность здания.