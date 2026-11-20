В Челябинском УФСБ официально представили нового руководителя
Новым начальником УФСБ по Челябинской области стал генерал-майор Сергей Уйманов. Информацию об этом официально сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Господин Уйманов родился в Воронеже. Окончил ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Женат. Воспитывает двоих детей. В органах ФСБ России 53-летний генерал-майор служит с 1998 года.
С 2014 года новый руководитель регионального УФСБ занимал должность заместителя начальника ведомства по Воронежской области, с 2020 года — первого заместителя начальника УФСБ России по Свердловской области, с 2023 года — начальника УФСБ России по Саратовской области.