Мемориальную доску Евгению Горенбургу установят в Екатеринбурге
Участнику Свердловского рок-клуба, продюсеру и организатору фестивалей Евгению Горенбургу установят мемориальную доску на фасаде гимназии №2. Она будет располагаться рядом с памятной табличкой кинорежиссеру Алексею Балабанову.
Решение о размещении доски было принято на заседании комиссии по топонимике под руководством врио мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Памятный знак планируется торжественно открыть 13 января — в день рождения Евгения Горенбурга.
Евгений Горенбург умер 22 апреля в возрасте 66 лет. Он был лидером группы «ТОП», руководил хоккейным клубом «Динамо-Строитель», а также организатором таких популярных в Екатеринбурге фестивалей, как «Старый Новый Рок», «Красная строка», Ural Music Night и «ГикКон». Занимался сохранением наследия Свердловского рок-клуба: например, в начале 2026 года запустил сбор средств на полнометражный фильм «Выход» о легендах Свердловского рок-клуба. Удостоен почетного знака «За заслуги перед Екатеринбургом».