Отец «Уральской ночи музыки»

В Екатеринбурге в возрасте 66 лет умер музыкант, продюсер, спортивный администратор Евгений Горенбург. Его имя прочно связано со знаковыми для города фестивалями — «Старый новый рок», «Уральская ночь музыки», «Красная строка». Себя он называл ленивым, но абсолютно счастливым человеком. Горькая ирония в том, что один из участников свердловского рок-клуба умер именно в Год уральского рока.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Горенбург родился 13 января 1960 года. Учился в свердловской школе №2, где подружился с будущим кинорежиссером Алексеем Балабановым. В 1983 году окончил Свердловский медицинский институт, до 1986 года работал врачомтерапевтом.

В 1980-х начал проводить дискотеки. На 100 дней был отправлен в СИЗО за незаконную предпринимательскую деятельность, но позже уголовное дело развалилось за отсутствием состава преступления. В СИЗО, по его словам, было «скучно и тревожно».

Однажды на пляже Горенбург сказал своему другу Виктору Шаврукову, что им нужна рок-группа. Они придумали амбициозное название — «Топ». В группе Горенбург был фронтменом, автором песен, писал «искристую», радостную музыку. «Топ» стал членом свердловского рок-клуба.

В 1991 году Евгений Горенбург пришел в клуб «Динамо», игроки которого играли в такой экзотический для Урала вид спорта, как хоккей на траве. «Конечно же, это лучший вид спорта»,— говорил он, став президентом клуба.

Его организаторский талант особенно проявился при проведении музыкальных фестивалей. В 2020 году он провел «Старый новый рок», в котором могли принять и молодые, и опытные коллективы. Фестиваль проходил на протяжении 20 лет каждый год 13 января — в день рождения Евгения Горенбурга.

В 2015 году он вышел за рамки рок-формата и придумал фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). В результате каждое лето в центре Екатеринбурга появляются десятки концертных площадок, где можно бесплатно услышать музыку на любой вкус. Ежегодно фестиваль собирает сотни тысяч зрителей.

В 2023 году Евгений Горенбург придумал книжный фестиваль «Красная строка» — мероприятие столичного уровня, ради которого в Екатеринбург приезжали издательства со всей страны.

Евгений Горенбург имел немало наград, получал президентские гранты. В прошлом году он стал лучшим в номинации «Культурный код города» премии «Твердые знаки», учрежденной ИД «Коммерсантъ-Урал».

В последние годы его увлекало еще одно важнейшее искусство — кино. Он был продюсером художественного фильма «Гриша Субботин», события которого происходят на улицах Екатеринбурга. Недавно Евгений Горенбург объявил сбор средств на съемки полнометражного фильма «Выход» — о легендах свердловского рок-клуба.

Многим Евгений Горенбург запомнится как человек с огромной улыбкой и такой же огромной шевелюрой, который каждую «Ночь музыки» выходил под утро на сцену встречать рассвет и вместе с городом петь и надеяться, что «солнце взойдет».

Прощание с Евгением Горенбургом состоится 24 апреля в культурном центре «Урал» с 11:00 до 12:30. Именно здесь он отпраздновал свой последний день рождения проведением фестиваля «Старый новый рок».

Организаторы фестивалей уже пообещали, что, несмотря на «потерю своего сердца», дело Евгения Горенбурга будет продолжено. «Десятки лет он создавал события, которые прославляют Екатеринбург на всю Россию и далеко за ее пределами. Он задавал ритм и не боялся формировать культурный ландшафт нашей Родины. Евгения Львовича больше нет с нами. Но его безусловный завет — шоу должно продолжаться»,— сказала исполнительный директор «Уральской ночи музыки» Екатерина Пологова.

Так, 19 июня пройдет музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», 21-23 августа — книжный фестиваль «Красная строка», а 29 августа — фестиваль гик-культуры «Гиккон».

Артем Путилов