Отец «Уральской ночи музыки»

Умер Евгений Горенбург — культуртрегер и популяризатор Екатеринбурга

В Екатеринбурге в возрасте 66 лет умер музыкант, продюсер, спортивный администратор Евгений Горенбург. Его имя прочно связано со знаковыми для города фестивалями — «Старый новый рок», «Уральская ночь музыки», «Красная строка». Себя он называл ленивым, но абсолютно счастливым человеком. Горькая ирония в том, что один из участников свердловского рок-клуба умер именно в Год уральского рока.

Евгений Горенбург в 2022 году

Евгений Горенбург в 2022 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Горенбург в 2022 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Горенбург родился 13 января 1960 года. Учился в свердловской школе №2, где подружился с будущим кинорежиссером Алексеем Балабановым. В 1983 году окончил Свердловский медицинский институт, до 1986 года работал врачомтерапевтом.

В 1980-х начал проводить дискотеки. На 100 дней был отправлен в СИЗО за незаконную предпринимательскую деятельность, но позже уголовное дело развалилось за отсутствием состава преступления. В СИЗО, по его словам, было «скучно и тревожно».

Однажды на пляже Горенбург сказал своему другу Виктору Шаврукову, что им нужна рок-группа. Они придумали амбициозное название — «Топ». В группе Горенбург был фронтменом, автором песен, писал «искристую», радостную музыку. «Топ» стал членом свердловского рок-клуба.

В 1991 году Евгений Горенбург пришел в клуб «Динамо», игроки которого играли в такой экзотический для Урала вид спорта, как хоккей на траве. «Конечно же, это лучший вид спорта»,— говорил он, став президентом клуба.

Его организаторский талант особенно проявился при проведении музыкальных фестивалей. В 2020 году он провел «Старый новый рок», в котором могли принять и молодые, и опытные коллективы. Фестиваль проходил на протяжении 20 лет каждый год 13 января — в день рождения Евгения Горенбурга.

В 2015 году он вышел за рамки рок-формата и придумал фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). В результате каждое лето в центре Екатеринбурга появляются десятки концертных площадок, где можно бесплатно услышать музыку на любой вкус. Ежегодно фестиваль собирает сотни тысяч зрителей.

В 2023 году Евгений Горенбург придумал книжный фестиваль «Красная строка» — мероприятие столичного уровня, ради которого в Екатеринбург приезжали издательства со всей страны.

Евгений Горенбург имел немало наград, получал президентские гранты. В прошлом году он стал лучшим в номинации «Культурный код города» премии «Твердые знаки», учрежденной ИД «Коммерсантъ-Урал».

В последние годы его увлекало еще одно важнейшее искусство — кино. Он был продюсером художественного фильма «Гриша Субботин», события которого происходят на улицах Екатеринбурга. Недавно Евгений Горенбург объявил сбор средств на съемки полнометражного фильма «Выход» — о легендах свердловского рок-клуба.

Многим Евгений Горенбург запомнится как человек с огромной улыбкой и такой же огромной шевелюрой, который каждую «Ночь музыки» выходил под утро на сцену встречать рассвет и вместе с городом петь и надеяться, что «солнце взойдет».

Прощание с Евгением Горенбургом состоится 24 апреля в культурном центре «Урал» с 11:00 до 12:30. Именно здесь он отпраздновал свой последний день рождения проведением фестиваля «Старый новый рок».

Организаторы фестивалей уже пообещали, что, несмотря на «потерю своего сердца», дело Евгения Горенбурга будет продолжено. «Десятки лет он создавал события, которые прославляют Екатеринбург на всю Россию и далеко за ее пределами. Он задавал ритм и не боялся формировать культурный ландшафт нашей Родины. Евгения Львовича больше нет с нами. Но его безусловный завет — шоу должно продолжаться»,— сказала исполнительный директор «Уральской ночи музыки» Екатерина Пологова.

Так, 19 июня пройдет музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», 21-23 августа — книжный фестиваль «Красная строка», а 29 августа — фестиваль гик-культуры «Гиккон».

Артем Путилов

Фотогалерея

«Вселял в каждого веру, что "солнце взойдет"»

О смерти Евгения Горенбурга стало известно утром 22 апреля. 13 января ему исполнилось 66 лет.

О смерти Евгения Горенбурга стало известно утром 22 апреля. 13 января ему исполнилось 66 лет.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1983 году Евгений Горенбург окончил Свердловский медицинский институт, затем прошел интернатуру при Областной клинической больнице № 1, аспирантуру в Медицинском научном центре и спецординатуру.

В 1983 году Евгений Горенбург окончил Свердловский медицинский институт, затем прошел интернатуру при Областной клинической больнице № 1, аспирантуру в Медицинском научном центре и спецординатуру.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

С 1983 по 1986 год он работал терапевтом, но параллельно Евгений Горенбург начал путь организатора. В 1983 году он проводил выездные дискотеки.

С 1983 по 1986 год он работал терапевтом, но параллельно Евгений Горенбург начал путь организатора. В 1983 году он проводил выездные дискотеки.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

В 1987 году он дебютировал как музыкант.

В 1987 году он дебютировал как музыкант.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Евгений Горенбург был участником Свердловского рок-клуба и создал группу «ТОП», где выступал как автор песен и гитарист.

Евгений Горенбург был участником Свердловского рок-клуба и создал группу «ТОП», где выступал как автор песен и гитарист.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Евгений Горенбург во время церемонии открытия нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Евгений Горенбург во время церемонии открытия нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

С 2000 года на протяжении 20 лет в Екатеринбурге проходил фестиваль &quot;Старый Новый Рок&quot;, созданный также господином Горенбургом. Затем был перерыв, но фестиваль возродили в 2026 году.

С 2000 года на протяжении 20 лет в Екатеринбурге проходил фестиваль "Старый Новый Рок", созданный также господином Горенбургом. Затем был перерыв, но фестиваль возродили в 2026 году.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ключевым вкладом музыканта и продюсера в культурную жизнь уральской столицы стало создание знаковых фестивалей, которые прославились далеко за пределами Екатеринбурга.

Ключевым вкладом музыканта и продюсера в культурную жизнь уральской столицы стало создание знаковых фестивалей, которые прославились далеко за пределами Екатеринбурга.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Больше 10 лет его &quot;Уральская ночь музыки&quot; ежегодно собирает под открытым небом до полумиллиона зрителей и известных исполнителей и музыкантов.

Больше 10 лет его "Уральская ночь музыки" ежегодно собирает под открытым небом до полумиллиона зрителей и известных исполнителей и музыкантов.

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

В 2023 году Евгений Горенбург основал фестиваль &quot;Красная строка&quot;, который стал главным региональным книжным событием России

В 2023 году Евгений Горенбург основал фестиваль "Красная строка", который стал главным региональным книжным событием России

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2025&quot; ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;. Евгений Горенбург во время вручения награды в номинации &quot;Культурный код города&quot;

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2025" ИД "Коммерсантъ-Урал". Евгений Горенбург во время вручения награды в номинации "Культурный код города"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За вклад в развитие города в год 300-летия уральской столицы Евгений Горенбург был удостоен почетного знака &quot;За заслуги перед Екатеринбургом&quot;

За вклад в развитие города в год 300-летия уральской столицы Евгений Горенбург был удостоен почетного знака "За заслуги перед Екатеринбургом"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ &quot;Космос&quot;. Одно из последних выступлений Евгения Горенбурга

Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ "Космос". Одно из последних выступлений Евгения Горенбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что &quot;солнце взойдет&quot;»,— написал о нем губернатор Денис Паслер.

«Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет"»,— написал о нем губернатор Денис Паслер.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мероприятия, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба. Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ &quot;Космос&quot;

Мероприятия, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба. Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ "Космос"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки-2021&quot;. Слева направо: Алексей Федорченко, Евгений Горенбург, Евгений Зашихин

Церемония вручения премии "Твердые знаки-2021". Слева направо: Алексей Федорченко, Евгений Горенбург, Евгений Зашихин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

О смерти Евгения Горенбурга стало известно утром 22 апреля. 13 января ему исполнилось 66 лет.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1983 году Евгений Горенбург окончил Свердловский медицинский институт, затем прошел интернатуру при Областной клинической больнице № 1, аспирантуру в Медицинском научном центре и спецординатуру.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

С 1983 по 1986 год он работал терапевтом, но параллельно Евгений Горенбург начал путь организатора. В 1983 году он проводил выездные дискотеки.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

В 1987 году он дебютировал как музыкант.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Евгений Горенбург был участником Свердловского рок-клуба и создал группу «ТОП», где выступал как автор песен и гитарист.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Евгений Горенбург во время церемонии открытия нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

С 2000 года на протяжении 20 лет в Екатеринбурге проходил фестиваль "Старый Новый Рок", созданный также господином Горенбургом. Затем был перерыв, но фестиваль возродили в 2026 году.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ключевым вкладом музыканта и продюсера в культурную жизнь уральской столицы стало создание знаковых фестивалей, которые прославились далеко за пределами Екатеринбурга.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Больше 10 лет его "Уральская ночь музыки" ежегодно собирает под открытым небом до полумиллиона зрителей и известных исполнителей и музыкантов.

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

В 2023 году Евгений Горенбург основал фестиваль "Красная строка", который стал главным региональным книжным событием России

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2025" ИД "Коммерсантъ-Урал". Евгений Горенбург во время вручения награды в номинации "Культурный код города"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За вклад в развитие города в год 300-летия уральской столицы Евгений Горенбург был удостоен почетного знака "За заслуги перед Екатеринбургом"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ "Космос". Одно из последних выступлений Евгения Горенбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет"»,— написал о нем губернатор Денис Паслер.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мероприятия, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба. Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ "Космос"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония вручения премии "Твердые знаки-2021". Слева направо: Алексей Федорченко, Евгений Горенбург, Евгений Зашихин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

