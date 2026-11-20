К 2033 году увеличится число роботов на автозаводах Петербурга
Парк промышленных роботов на производстве АО «АвтоВАЗ» увеличится на 70% к 2033 году. Часть из них отправят работать на бывшую площадку завода Nissan в Петербурге, где сейчас собирают Lada Iskra, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на главного технолога концерна Алексея Сырова.
Сейчас на производственных линиях компании работает почти 1,4 тысячи промышленных роботов. Петербургская площадка есть в планах, но, по словам Сырова, все зависит от конкретных проектов, которые на ней запустят.
Эксперты затруднились оценить потенциальные траты: цены на роботов варьируются от 6–7 млн рублей за модель грузоподъемностью 70 кг до 15 млн рублей за 100–200 кг, а сам робот — лишь часть дорогого комплекса.
По данным Росстата, всего на предприятиях Петербурга работает около 2 тысяч роботов.