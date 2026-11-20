На новом участке трассы ТР-53 в Мотовилихинском районе ввели ограничения движения транспорта. Один из съездов — на ул. Грибоедова — будет закрываться ежедневно с 9:00 до 16:00 до 25 ноября. Об этом сообщает краевой минтранс. «Это необходимо для бетонирования и устройства водоотводных лотков в рамках строительства дороги», — отметили в ведомстве.