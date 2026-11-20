Жительница Ярославского района похищала товары с помощью подмены ценников
В Ярославском районе 46-летняя жительница похищала товары из магазина строительных материалов, подменяя ценники и оплачивая покупки по заниженной стоимости. Ущерб торговой организации превысил 37 тыс. руб., сообщили в УМВД по Ярославской области.
По данным полиции, представители магазина трижды обращались в ОМВД России «Ярославский» с заявлениями о хищениях. Женщина в течение нескольких месяцев использовала одну и ту же схему: меняла ценники на товарах перед оплатой.Таким способом она приобрела два напольных ковра и пластиковые окна.
Следственный отдел районной полиции возбудил уголовные дела о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).