По данным полиции, представители магазина трижды обращались в ОМВД России «Ярославский» с заявлениями о хищениях. Женщина в течение нескольких месяцев использовала одну и ту же схему: меняла ценники на товарах перед оплатой.Таким способом она приобрела два напольных ковра и пластиковые окна.