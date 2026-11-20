В Керчи на торги выставили комплекс недвижимости на улице Кирова, 74, 74б и 76. Начальная цена лота — 116,8 млн руб., заявки принимают с 23 ноября по 25 декабря, аукцион назначили на 29 декабря 2026 года. Покупателю предлагают не только здания и причал у Керченской бухты, но и право аренды трех земельных участков общей площадью около 2,93 га, предназначенных для среднеэтажной жилой застройки. Объявление разместила площадка «Новые информационные сервисы»; организатором торгов выступает АО «НИС», следует из данных федресурса.