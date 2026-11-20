Участок с видом на Крымский мост выставили на торги за 116,8 млн рублей
Продажа связана с банкротством двух застройщиков
В Керчи на торги выставили комплекс недвижимости на улице Кирова, 74, 74б и 76. Начальная цена лота — 116,8 млн руб., заявки принимают с 23 ноября по 25 декабря, аукцион назначили на 29 декабря 2026 года. Покупателю предлагают не только здания и причал у Керченской бухты, но и право аренды трех земельных участков общей площадью около 2,93 га, предназначенных для среднеэтажной жилой застройки. Объявление разместила площадка «Новые информационные сервисы»; организатором торгов выступает АО «НИС», следует из данных федресурса.
В лот включили 11 одноэтажных нежилых зданий и одно сооружение общей площадью 2,52 тыс. кв. м. Среди объектов — коптильный цех площадью 523,9 кв. м, склад, мастерские, гаражи, сторожка, причал площадью 211 кв. м и административное здание на 614,3 кв. м. Большинство построек находятся в неудовлетворительном состоянии. Начальный шаг аукциона составит 5,84 млн руб. По условиям продажи покупатель получит имущество без залога.
Продажа связана с банкротством двух застройщиков — ООО СЗ «Керчьинвестстрой» и ООО СЗ «Керчь девелопмент». Компании выставили имущество одним лотом: основная часть принадлежит «Керчьинвестстрою», а административное здание на улице Кирова, 76 — «Керчь девелопменту». В расчетах за покупку 99,0752% суммы направят первому продавцу, оставшиеся 0,9248% — второму. Имущество заложено ВТБ, который утвердил порядок его продажи.
Арбитражный суд Крыма признал «Керчь девелопмент» банкротом в августе 2023 года. Дело возбудили по заявлению РНКБ, указавшего на просроченный долг по кредитному договору свыше 900 млн руб.; суд включил требование банка на 664 млн руб. в реестр кредиторов. В июле 2026 года суд рассматривал банкротство «Керчьинвестстроя» в отдельном деле.
Участок на Кирова связан с проектом жилого комплекса «Ривьера». Застройщик рекламировал его как комплекс у моря с видом на Крымский мост. Однако еще в 2019 году общественный совет Керчи рекомендовал провести дополнительные слушания о застройке береговой зоны с учетом мнения жителей, а строительство приостановили для дополнительных исследований. В октябре 2026 года «Ъ-Кубань» сообщал о предстоящей продаже берегового комплекса и указывала оценочную стоимость около 129,7 млн руб. Так как те торги не состоялись ввиду отсутствия желающих, новый аукцион проходит с десятипроцентным дисконтом. Объявленная начальная цена нынешних торгов ниже этой суммы на 12,9 млн руб.
Если на этот раз желающие найдутся, победитель аукциона подпишет договор и оплатит покупку, он получит площадку под среднеэтажное жилье вместе с правами аренды земли и существующими постройками. Условия торгов предусматривают единый трехсторонний договор с двумя компаниями-продавцами; оплатить покупку нужно в течение 30 дней после его заключения.