Прибрежный комплекс банкрота из Керчи выставлен на торги за 129,7 млн рублей

На продажу выставлен инвестиционный проект по строительству среднеэтажного жилья на побережье Керченского пролива по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 74, 74б, 76. В состав единого лота входят комплекс из 11 одноэтажных нежилых зданий и одного сооружения — административного здания, коптильного цеха, складов, гаражей и причала — общей площадью 2 521,1 кв. м, а также права аренды трёх земельных участков совокупной площадью 29 291 кв. м, прилегающих к Керченской бухте. Земли относятся к категории населённых пунктов с разрешённым использованием под среднеэтажную жилую застройку.