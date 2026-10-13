Прибрежный комплекс банкрота из Керчи выставлен на торги за 129,7 млн рублей
13.10.2026, 09:27
Арбитражный управляющий Анастасия Сеу выставила на открытый аукцион имущественный комплекс обанкротившегося девелопера ООО СЗ Керчьинвестстрой. Начальная цена лота составляет 129,7 млн рублей, шаг аукциона — 6,4 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги пройдут 18 ноября 2026 года на электронной площадке «Новые информационные сервисы».
На продажу выставлен инвестиционный проект по строительству среднеэтажного жилья на побережье Керченского пролива по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 74, 74б, 76. В состав единого лота входят комплекс из 11 одноэтажных нежилых зданий и одного сооружения — административного здания, коптильного цеха, складов, гаражей и причала — общей площадью 2 521,1 кв. м, а также права аренды трёх земельных участков совокупной площадью 29 291 кв. м, прилегающих к Керченской бухте. Земли относятся к категории населённых пунктов с разрешённым использованием под среднеэтажную жилую застройку.
Согласно описанию лота, здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Реализация проводится по положению, утвержденному залоговым кредитором. Победитель аукциона получит имущество без обременений.
Особенность торгов — объединение активов двух аффилированных структур: в единый пакет включено здание (административный корпус), юридически принадлежащее ООО СЗ «Керчь девелопмент».
Заявки на участие принимаются с 12 октября по 16 ноября 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Керчь Девелопмент» зарегистрировано в 2017 году в г. Керчь. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал компании составляет 41 млн рублей. Учредитель — Вячеслав Заостровский. Убыток за 2025 год составил 8,1 млн руб.
Суд признал банкротом ООО СЗ «Керчь Девелопмент» в августе 2023 года. РНКБ Банк (ПАО) обратился в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о признании компании банкротом 1 марта 2023 года.