В Кировской области суды отказали властям в расширении участков за счет леса
В Кировской области суды отказали местным властям в изменении границ земельных участков за счет лесных территорий в Шабалинском районе. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, должностные лица районной администрации незаконно решили увеличить площадь сельскохозяйственного участка за счет прилегающей территории площадью более 360 га, покрытой многолетним лесом.
Арбитражный суд отказал муниципалитету в изменении границ, апелляционная инстанция поддержала это решение. При рассмотрении спора суды учли заключение прокуратуры.
При аналогичных обстоятельствах отклонены требования администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района. Они касались увеличения другого земельного участка площадью более 230 га.