В Башкирии нашли отставшего от стаи молодого фламинго
18 ноября в Кумертау в районную ветеринарную службу привезли полугодовалого фламинго, сообщил директор центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
По словам заведующего Кумертауской городской ветеринарной лечебницы Сергея Наумова-Модина, птицу, которая сидела на дороге, подобрал местный житель. В тот же вечер ее забрали на передержку в реабилитационный центр и накормили. Осмотр ветеринара показал, что крылья и лапы фламинго не сломаны.
Как отметил Дмитрий Стрельников, очевидно, птенец сбился с пути и отстал от своей стаи. Шансов выжить в наших широтах без помощи людей у него нет.
Сейчас фламинго планируют откормить и отправить туда, где живут его сородичи или другие неагрессивные птицы. В дикой природе он вряд ли сможет адаптироваться, так как за время реабилитации привыкнет к людям.