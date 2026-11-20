В Кузбассе на пять лет запретили розничную продажу вейпов
Депутаты законодательного собрания Кемеровской области приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона. Ограничения вступают в силу с 1 марта 2027 года и будут действовать до марта 2032 года.
В начале этой недели аналогичный законопроект приняли в Красноярском крае. В случае нарушения в регионах вводится штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.
В июне этого года Госдума РФ приняла закон, предоставляющий субъектам РФ право устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.