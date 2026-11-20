В Казани расходы на капремонт домов планируют увеличить до 12,1 млрд рублей
Число домов в программе сократится до 752
В Казани финансирование капитального ремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы планируют увеличить с 11,2 млрд до 12,1 млрд руб. При этом число домов в программе сократится на 33 — до 752. Это следует из проекта постановления, проходящего антикоррупционную экспертизу.
На 2026 год предусмотренные средства предлагают уменьшить с 4,5 млрд до 4,1 млрд руб., а количество домов — с 250 до 212.
В 2027 году расходы, напротив, должны вырасти почти на 962 млн руб., до 3,95 млрд руб. Ремонт планируется провести в 332 домах. Объем взносов собственников на этот год увеличится на 1,1 млрд руб., до 3,41 млрд руб.
На 2028 год финансирование предлагается повысить с 3,75 млрд до 4,04 млрд руб. В программу войдут 208 домов.
Работы включают ремонт крыш, фасадов и подвалов, обновление инженерных систем, лифтов и противопожарной защиты.
Ранее финансирование республиканской программы капремонта на 2026–2028 годы увеличили на 3,03 млрд руб., до 28,63 млрд руб.