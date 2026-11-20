В 2027 году расходы, напротив, должны вырасти почти на 962 млн руб., до 3,95 млрд руб. Ремонт планируется провести в 332 домах. Объем взносов собственников на этот год увеличится на 1,1 млрд руб., до 3,41 млрд руб.