Спортсменка из Оренбургской области завоевала серебро в синхронных прыжках на батуте в Китае
Оренбурженка Екатерина Базина завоевала серебряную медаль первенства мира по итогам выступления в синхронных прыжках на батуте среди девочек 11–12 лет. Об этом сообщает администрация Оренбурга.
Первенство мира по прыжкам на батуте прошло в Нанкине (Китай). В соревнованиях участвовали более 900 спортсменов из 40 стран.
Сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете первенства мира. Впервые за последние годы российские спортсмены выступали под национальным флагом, с гимном и в экипировке сборной страны.