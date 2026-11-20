Куйбышевская магистраль сообщила о 4 млн пассажиров двухэтажных поездов с начала года
За 10 месяцев 2026 года на Куйбышевской железной дороге двухэтажными поездами воспользовались 4 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.
Со станций Куйбышевской железной дороги на двухэтажных поездах из Самары можно отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Адлер и Имеретинский Курорт (Сириус). В столицу такие составы также отправляются из Тольятти, Ульяновска и Пензы.
Всего в вагонном парке Куйбышевской железной дороги более 400 двухэтажных вагонов.