Со станций Куйбышевской железной дороги на двухэтажных поездах из Самары можно отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Адлер и Имеретинский Курорт (Сириус). В столицу такие составы также отправляются из Тольятти, Ульяновска и Пензы.