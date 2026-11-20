Шторм в Таганроге повалил деревья на автомобили и жилой дом
В Таганроге в результате шторма упали три дерева: два легковых автомобиля получили повреждения, еще одно дерево упало на балконы многоквартирного дома. Кроме того, упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова по состоянию на утро 20 ноября.
Все три дерева распилили, их вывоз планируют завершить до конца недели. Наиболее сложная ситуация с подтоплением сохраняется на пересечении улиц Морозова и Дзержинского — проезд там затруднен. После схода воды специалисты обследуют участок, чтобы установить причину подтопления.
Коммунальные службы также продолжают прочищать ливневую канализацию. Работы выполнены по десяти адресам, часть заявок остается в работе. В роще «Дубки» расчистку территории начали 20 ноября.
Поступили обращения об отсутствии уличного освещения на улицах Фрунзе, Инициативной, Лизы Чайкиной и в 10-м Новом переулке. Специалисты должны проверить сети и устранить неполадки в течение дня.
Общественный транспорт работает: трамваи на пересечении улиц Морозова и Дзержинского ходят в штатном режиме, электробусы пока следуют по улице Москатова по временной схеме.