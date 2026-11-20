В Таганроге в результате шторма упали три дерева: два легковых автомобиля получили повреждения, еще одно дерево упало на балконы многоквартирного дома. Кроме того, упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова по состоянию на утро 20 ноября.