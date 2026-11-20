Среди сезонов основного мультсериала лидером стал пятый: 11,6 млн просмотров. Первый сезон посмотрели 11 млн раз, второй — 7,6 млн, третий — 6,9 млн, четвертый — 3,3 млн. Как отмечает «РИА Новости», больше всего просмотров собрали первый и пятый сезоны — 36,7 и 38 млн часов соответственно.