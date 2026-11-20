Зрители Netflix потратили на просмотр «Маши и Медведя» почти 130 млн часов
За первую половину 2026 года зрители Netflix потратили 126,6 млн часов на просмотр основного мультсериала «Маша и Медведь», пишет «РИА Новости» на основе отчета компании. В расчет вошли пять сезонов без учета спин-оффов.
По данным ТАСС, вся франшиза «Маша и Медведь» получила на Netflix 49,1 млн просмотров, а совокупная продолжительность просмотра достигла 133,9 млн часов.
Полнометражный мультфильм «Маша и Медведь. Легенда о 12 месяцах» посмотрели 6,8 млн раз, его суммарное время просмотра составило 2,6 млн часов. Первый сезон «Машиных страшилок» набрал 1,9 млн просмотров и 4,7 млн часов.
Среди сезонов основного мультсериала лидером стал пятый: 11,6 млн просмотров. Первый сезон посмотрели 11 млн раз, второй — 7,6 млн, третий — 6,9 млн, четвертый — 3,3 млн. Как отмечает «РИА Новости», больше всего просмотров собрали первый и пятый сезоны — 36,7 и 38 млн часов соответственно.
«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord. Проект переведен более чем на 40 языков, его транслируют ведущие медиакомпании мира.