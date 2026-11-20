Избран новый состав челябинского штаба «Народного фронта»
На региональной конференции выбрали новых участников штаба общественного движения «Народный фронт» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.
Сопредседателями регионального штаба избраны главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Челябинска Олег Лукин, директор лицея №11 Елена Киприянова и руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Среди новых участников — ветераны боевых действий, представители спорта, образования, СМИ, а также местных предприятий.