Пенсионерку из Оренбуржья осудили на 8 лет за убийство односельчанки
Поводом для расправы стало подозрение в краже продуктов
Суд вынес приговор 70-летней жительнице села Городки Тюльганского района, признав ее виновной в убийстве односельчанки. Об этом сообщили в СУ СК России по Оренбургской области в пятницу, 20 ноября. Фигурантке назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.
По версии следствия, ночью 19 мая 2026 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения пришла домой к своей знакомой на улице Советской. Между женщинами произошел конфликт из-за похищенных продуктов.
Во время ссоры гостья более 30 раз ударила хозяйку дома кухонным ножом и ножницами по различным частям тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. В отношении преступницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.