Суд вынес приговор 70-летней жительнице села Городки Тюльганского района, признав ее виновной в убийстве односельчанки. Об этом сообщили в СУ СК России по Оренбургской области в пятницу, 20 ноября. Фигурантке назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.